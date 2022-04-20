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マリウポリの住民のために人道回廊設置で合意 ウクライナ発表
マリウポリの住民のために人道回廊設置で合意 ウクライナ発表
ウクライナの副首相兼非管理地域再統合問題担当相のイリーナ・ベレシチュク氏は20日、マリウポリに住む女性、子ども、高齢者のための人道回廊の設置について暫定合意に達したと発表した。 2022年4月20日, Sputnik 日本
2022-04-20T23:51+0900
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またベレシチュク氏は「車列はマリウポリ-マングシュ-ベルジャンシク-トクマク-オリホフ-ザポリージャ（ザポロジエ）のルートで移動する。（なお）回廊実施中のセキュリティ状況を考慮し、変更される可能性がある」と伝えた。これに先立ち、ドネツク人民共和国は、同共和国軍とロシア軍がマリウポリのアゾフスタリ製鉄所の敷地から「グリーン回廊」で140人以上を避難させたと発表した。なおロシア国防省は先に、ウクライナ軍の部隊や民間人は19日、人道回廊でアゾフスタリ製鉄所から避難しなかったと発表した。関連ニュース
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マリウポリの住民のために人道回廊設置で合意 ウクライナ発表
ウクライナの副首相兼非管理地域再統合問題担当相のイリーナ・ベレシチュク氏は20日、マリウポリに住む女性、子ども、高齢者のための人道回廊の設置について暫定合意に達したと発表した。
またベレシチュク氏は「車列はマリウポリ-マングシュ-ベルジャンシク-トクマク-オリホフ-ザポリージャ（ザポロジエ）のルートで移動する。（なお）回廊実施中のセキュリティ状況を考慮し、変更される可能性がある」と伝えた。
これに先立ち、ドネツク人民共和国は、同共和国軍とロシア軍がマリウポリのアゾフスタリ製鉄所の敷地
から「グリーン回廊」で140人以上
を避難させたと発表した。なおロシア国防省は先に、ウクライナ軍の部隊や民間人は19日、人道回廊でアゾフスタリ製鉄所から避難しなかったと発表した。