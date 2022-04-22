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日本政府が外交青書を公表 竹島を固有の領土と明記 北朝鮮のミサイル発射実験を批難
日本政府が外交青書を公表 竹島を固有の領土と明記 北朝鮮のミサイル発射実験を批難
22日、日本の外務省が外交青書を公表した。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T16:36+0900
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外交青書で、竹島（韓国名で独島）を日本固有の領土と明記したことに対し、韓国政府が強く抗議した。また、元徴用工問題で日本側が受け入れ可能な解決策を早期に提示すること、慰安婦問題に関しても、2015年の合意の精神に合致する歩みを求めた。また、日本政府は外交青書で、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）がミサイルの発射実験を繰り返していることを批難した。北朝鮮は今年に入ってすでに10回以上ミサイル発射実験を実施しており、先週も金正恩委員長が立ち会う中で新型戦術誘導兵器のテストを実施している。関連ニュース
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日本政府が外交青書を公表 竹島を固有の領土と明記 北朝鮮のミサイル発射実験を批難
22日、日本の外務省が外交青書を公表した。
外交青書で、竹島（韓国名で独島）を日本固有の領土と明記したことに対し、韓国政府
が強く抗議した。また、元徴用工問題で日本側が受け入れ可能な解決策を早期に提示すること、慰安婦問題に関しても、2015年の合意の精神に合致する歩みを求めた。
また、日本政府は外交青書で、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）がミサイルの発射実験を繰り返していることを批難した。
北朝鮮は今年に入ってすでに10回以上ミサイル発射実験を実施しており、先週も金正恩委員長が立ち会う中で新型戦術誘導兵器のテストを実施している。