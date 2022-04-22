https://jp.sputniknews.com/20220422/10695625.html

中国北部で「今年最強」の黄砂発生 週末に日本列島に飛来のおそれ

中国北部で「今年最強」の黄砂発生 週末に日本列島に飛来のおそれ

中国北部で発生し、同国北西部など広い範囲で猛威を振るっている黄砂が、今週末に日本列島に飛来するおそれがある。FNNプライムオンラインが報じた。 2022年4月22日, Sputnik 日本

2022-04-22T21:26+0900

2022-04-22T21:26+0900

2022-04-22T21:26+0900

中国

国内

自然

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/8269038_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_94e5dd8e66278254af25330e2fd74133.jpg

今回の黄砂は今月19日に発生し、約800キロメートル離れた首都北京でも観測された。現地メディアは「今年最強の黄砂」と報じており、街はオレンジ色に染まり視界不良となっているという。気象庁の予測によれば、黄砂は23日昼には日本に到達し、中部地方や関西地方を中心に観測される可能性がある。中国では昨年3月、過去10年で最大規模の黄砂に見舞われ、日本にも飛来。西日本を中心に車が汚れたり、洗濯物が干せなくなるといった被害に見舞われた。関連記事イラクで砂嵐が発生 数十人が呼吸障害で入院

中国

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

中国, 国内, 自然