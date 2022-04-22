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中国北部で「今年最強」の黄砂発生 週末に日本列島に飛来のおそれ
中国北部で「今年最強」の黄砂発生 週末に日本列島に飛来のおそれ
中国北部で発生し、同国北西部など広い範囲で猛威を振るっている黄砂が、今週末に日本列島に飛来するおそれがある。FNNプライムオンラインが報じた。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T21:26+0900
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今回の黄砂は今月19日に発生し、約800キロメートル離れた首都北京でも観測された。現地メディアは「今年最強の黄砂」と報じており、街はオレンジ色に染まり視界不良となっているという。気象庁の予測によれば、黄砂は23日昼には日本に到達し、中部地方や関西地方を中心に観測される可能性がある。中国では昨年3月、過去10年で最大規模の黄砂に見舞われ、日本にも飛来。西日本を中心に車が汚れたり、洗濯物が干せなくなるといった被害に見舞われた。関連記事イラクで砂嵐が発生 数十人が呼吸障害で入院
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中国北部で「今年最強」の黄砂発生 週末に日本列島に飛来のおそれ
中国北部で発生し、同国北西部など広い範囲で猛威を振るっている黄砂が、今週末に日本列島に飛来するおそれがある。FNNプライムオンラインが報じた。
今回の黄砂は今月19日に発生し、約800キロメートル離れた首都北京でも観測された。現地メディアは「今年最強の黄砂」と報じており、街はオレンジ色に染まり視界不良となっているという。
気象庁の予測によれば、黄砂は23日昼には日本に到達し、中部地方や関西地方を中心に観測される可能性がある。
中国では昨年3月、過去10年で最大規模の黄砂に見舞われ、日本にも飛来
。西日本を中心に車が汚れたり、洗濯物が干せなくなるといった被害に見舞われた。