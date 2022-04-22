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韓国 18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功
韓国 18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功
韓国は18日、潜水艦発射弾道ミサイル2基の実験に成功した。聯合ニュースが政府内の消息筋からの情報として報じた。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T03:45+0900
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ミサイル
韓国
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聯合ニュースによれば、2基の潜水艦発射弾道ミサイルは20秒の間隔をあけて、黄海上の島山安昌浩級潜水艦から発射された。ミサイルはおよそ400キロ先の標的に命中している。聯合ニュースは、この発射実験でミサイルは近いうちに軍備に入る可能性が示されたと報じている。聯合ニュースによれば、発射実験にはソ・フン韓国大統領府国家安全室長が立ち会っている。関連ニュース
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韓国 18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功
韓国は18日、潜水艦発射弾道ミサイル2基の実験に成功した。聯合ニュースが政府内の消息筋からの情報として報じた。
聯合ニュースによれば、2基の潜水艦発射弾道ミサイル
は20秒の間隔をあけて、黄海上の島山安昌浩級潜水艦から発射された。ミサイルはおよそ400キロ先の標的に命中している。
聯合ニュースは、この発射実験でミサイルは近いうちに軍備に入る可能性が示されたと報じている。聯合ニュースによれば、発射実験にはソ・フン韓国大統領府国家安全室長が立ち会っている。