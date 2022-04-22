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韓国　18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功
韓国　18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功
韓国は18日、潜水艦発射弾道ミサイル2基の実験に成功した。聯合ニュースが政府内の消息筋からの情報として報じた。 2022年4月22日, Sputnik 日本
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聯合ニュースによれば、2基の潜水艦発射弾道ミサイルは20秒の間隔をあけて、黄海上の島山安昌浩級潜水艦から発射された。ミサイルはおよそ400キロ先の標的に命中している。聯合ニュースは、この発射実験でミサイルは近いうちに軍備に入る可能性が示されたと報じている。聯合ニュースによれば、発射実験にはソ・フン韓国大統領府国家安全室長が立ち会っている。関連ニュース
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韓国　18日に潜水艦発射弾道ミサイルの実験に成功

2022年4月22日, 03:45
© AP Photo / South Korea Defense Ministry 韓国　ミサイル
韓国　ミサイル - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2022
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韓国は18日、潜水艦発射弾道ミサイル2基の実験に成功した。聯合ニュースが政府内の消息筋からの情報として報じた。
聯合ニュースによれば、2基の潜水艦発射弾道ミサイルは20秒の間隔をあけて、黄海上の島山安昌浩級潜水艦から発射された。ミサイルはおよそ400キロ先の標的に命中している。
聯合ニュースは、この発射実験でミサイルは近いうちに軍備に入る可能性が示されたと報じている。聯合ニュースによれば、発射実験にはソ・フン韓国大統領府国家安全室長が立ち会っている。
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