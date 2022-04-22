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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220422/600-10688706.html
世銀がウクライナにおける戦闘行為の被害総額を600億ドルと算出
世銀がウクライナにおける戦闘行為の被害総額を600億ドルと算出
世界銀行のデイビッド・ マルパス総裁はウクライナで起こっている戦闘行為で破壊された施設やインフラ面での被害額は総額60億ドルに達すると評価した。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T09:17+0900
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先にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は国際通貨基金や世界銀行が開催した春の総会で演説を行った中で、ロシア軍との戦闘行為による破壊でウクライナが被る被害総額は5500億ドル（ウクライナの2020年GDPは1556億ドル）に達すると発言していた。世界銀行のマルパス総裁は物的損失の暫定評価を終了し、建物やインフラ面での被害総額はおよそ600億ドルに達すると表明した。関連ニュース
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世銀がウクライナにおける戦闘行為の被害総額を600億ドルと算出

2022年4月22日, 09:17
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マリウポリ - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2022
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世界銀行のデイビッド・ マルパス総裁はウクライナで起こっている戦闘行為で破壊された施設やインフラ面での被害額は総額60億ドルに達すると評価した。
先にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は国際通貨基金や世界銀行が開催した春の総会で演説を行った中で、ロシア軍との戦闘行為による破壊でウクライナが被る被害総額は5500億ドル（ウクライナの2020年GDPは1556億ドル）に達すると発言していた。
世界銀行のマルパス総裁は物的損失の暫定評価を終了し、建物やインフラ面での被害総額はおよそ600億ドルに達すると表明した。
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