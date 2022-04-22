https://jp.sputniknews.com/20220422/600-10688706.html

世銀がウクライナにおける戦闘行為の被害総額を600億ドルと算出

世銀がウクライナにおける戦闘行為の被害総額を600億ドルと算出

世界銀行のデイビッド・ マルパス総裁はウクライナで起こっている戦闘行為で破壊された施設やインフラ面での被害額は総額60億ドルに達すると評価した。 2022年4月22日, Sputnik 日本

2022-04-22T09:17+0900

2022-04-22T09:17+0900

2022-04-22T09:17+0900

ウクライナをめぐる情勢悪化

ロシア

ウクライナ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/10633119_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_64613d58f03e2b34a78fcdbeeec6105d.jpg

先にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は国際通貨基金や世界銀行が開催した春の総会で演説を行った中で、ロシア軍との戦闘行為による破壊でウクライナが被る被害総額は5500億ドル（ウクライナの2020年GDPは1556億ドル）に達すると発言していた。世界銀行のマルパス総裁は物的損失の暫定評価を終了し、建物やインフラ面での被害総額はおよそ600億ドルに達すると表明した。関連ニュース

ロシア

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ロシア, ウクライナ