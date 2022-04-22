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IAEA事務総長、チェルノブイリ原発視察へ
IAEA事務総長、チェルノブイリ原発視察へ
国際原子力機関（IAEA）は22日、来週にラファエル・グロッシー事務総長が専門家を率いてウクライナ北部のチェルノブイリ原子力発電所を視察すると発表した。 2022年4月22日, Sputnik 日本
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視察の目的は、「ウクライナにおけるロシアの軍事作戦下において、核惨事を防ぐための努力を強めるためである」としている。チェルノブイリ原発はロシアによる特殊軍事作戦直後、一時的に露軍の管理下に置かれたが、3月末に撤退していた。関連ニュース
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IAEA事務総長、チェルノブイリ原発視察へ

2022年4月22日, 23:41
© Sputnik / Russian Defence Ministry / フォトバンクに移行チェルノブイリ原発
チェルノブイリ原発 - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Russian Defence Ministry
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国際原子力機関（IAEA）は22日、来週にラファエル・グロッシー事務総長が専門家を率いてウクライナ北部のチェルノブイリ原子力発電所を視察すると発表した。
視察の目的は、「ウクライナにおけるロシアの軍事作戦下において、核惨事を防ぐための努力を強めるためである」としている。
チェルノブイリ原発はロシアによる特殊軍事作戦直後、一時的に露軍の管理下に置かれたが、3月末に撤退していた。
ウィリアム・ジョセフ・バーンズ中央情報局（CIA）長官 - Sputnik 日本, 1920, 15.04.2022
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