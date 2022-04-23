https://jp.sputniknews.com/20220423/10699810.html
ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震
ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震
南東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ南部でマグニチュード5.7の地震が発生。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年4月23日, Sputnik 日本
2022-04-23T07:29+0900
2022-04-23T07:29+0900
2022-04-23T07:29+0900
欧州
ボスニア・ヘルツェゴビナ
地震
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/404/58/4045836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_817dd1d293f437b6e3a4f2780b1d854a.jpg
EMSCによると、地震は協定世界時（UTC）で22日午後9時9分（日本時間23日午前6時9分）に観測された。震源地はヘルツェゴビナ＝ネレトヴァ県ストラッツの東20キロの地点。震源の深さは5キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/404/58/4045836_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6e93510663486c4dd08357430b4a504.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
欧州, ボスニア・ヘルツェゴビナ, 地震, 災害・事故・事件
ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震
南東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ南部でマグニチュード5.7の地震が発生。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
EMSCによると、地震は協定世界時（UTC）で22日午後9時9分（日本時間23日午前6時9分）に観測された。震源地はヘルツェゴビナ＝ネレトヴァ県ストラッツの東20キロの地点。震源の深さは5キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。