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ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震
ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震
南東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ南部でマグニチュード5.7の地震が発生。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年4月23日, Sputnik 日本
2022-04-23T07:29+0900
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EMSCによると、地震は協定世界時（UTC）で22日午後9時9分（日本時間23日午前6時9分）に観測された。震源地はヘルツェゴビナ＝ネレトヴァ県ストラッツの東20キロの地点。震源の深さは5キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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ボスニア・ヘルツェゴビナ南部でM5.7の地震

2022年4月23日, 07:29
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 23.04.2022
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南東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ南部でマグニチュード5.7の地震が発生。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
EMSCによると、地震は協定世界時（UTC）で22日午後9時9分（日本時間23日午前6時9分）に観測された。震源地はヘルツェゴビナ＝ネレトヴァ県ストラッツの東20キロの地点。震源の深さは5キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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