ロスコスモス社、ソ連の旗を手にしたウクライナ女性をロケットに描く
ロシアの宇宙開発企業「ロスコスモス」はソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵をロケットに描く。ロスコスモス社のドミトリー・ロゴジン社長が表明した。
ロゴジン社長はSNSのテレグラムに投稿した中で、ソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の絵をロケットに描くことを明らかにした。
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку". Мы быстро учимся нести нужные символы в народ.👍 pic.twitter.com/yqjDnZugaD— Бася (@4yFbry) April 24, 2022
先にSNSではソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の動画が公開された。女性は当初、ウクライナ兵をロシア兵と誤解していたとみられる。兵士らが食料と引き換えに女性からソ連の旗を取り上げ、それを踏みつけると、女性は食料を突き返し、「この旗を守る為に両親は命をかけたのだ」と反発した。
В Воронеже ко Дню Победы появится скульптура бабушки, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках.— РИА Новости (@rianru) April 14, 2022
Боец ВСУ вручил ей пакет с продуктами, а затем забрал флаг и начал его топтать. Тогда бабушка вернула еду и напомнила, за какой флаг погибали советские люди pic.twitter.com/BKKuQsyGJ5
その後、ロシアの一部都市ではソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵が様々な場所に描かれた。
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