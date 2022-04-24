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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220424/10706816.html
ロスコスモス社、ソ連の旗を手にしたウクライナ女性をロケットに描く
ロスコスモス社、ソ連の旗を手にしたウクライナ女性をロケットに描く
ロシアの宇宙開発企業「ロスコスモス」はソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵をロケットに描く。ロスコスモス社のドミトリー・ロゴジン社長が表明した。 2022年4月24日, Sputnik 日本
2022-04-24T13:23+0900
2022-04-24T13:23+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシア
ウクライナ
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ロゴジン社長はSNSのテレグラムに投稿した中で、ソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の絵をロケットに描くことを明らかにした。先にSNSではソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の動画が公開された。女性は当初、ウクライナ兵をロシア兵と誤解していたとみられる。兵士らが食料と引き換えに女性からソ連の旗を取り上げ、それを踏みつけると、女性は食料を突き返し、「この旗を守る為に両親は命をかけたのだ」と反発した。その後、ロシアの一部都市ではソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵が様々な場所に描かれた。関連ニュース
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ロシア, ウクライナ

ロスコスモス社、ソ連の旗を手にしたウクライナ女性をロケットに描く

2022年4月24日, 13:23
© Роскосмос / フォトバンクに移行ロシアの宇宙開発企業「ロスコスモス」
ロシアの宇宙開発企業「ロスコスモス」 - Sputnik 日本, 1920, 24.04.2022
© Роскосмос
/
フォトバンクに移行
ロシアの宇宙開発企業「ロスコスモス」はソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵をロケットに描く。ロスコスモス社のドミトリー・ロゴジン社長が表明した。
ロゴジン社長はSNSのテレグラムに投稿した中で、ソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の絵をロケットに描くことを明らかにした。
先にSNSではソ連の旗を手にウクライナ兵に歩み寄った高齢女性の動画が公開された。女性は当初、ウクライナ兵をロシア兵と誤解していたとみられる。兵士らが食料と引き換えに女性からソ連の旗を取り上げ、それを踏みつけると、女性は食料を突き返し、「この旗を守る為に両親は命をかけたのだ」と反発した。
その後、ロシアの一部都市ではソ連の旗を手にしたウクライナ女性の絵が様々な場所に描かれた。
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