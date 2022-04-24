ロスコスモス社、ソ連の旗を手にしたウクライナ女性をロケットに描く

В Воронеже ко Дню Победы появится скульптура бабушки, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках.

Боец ВСУ вручил ей пакет с продуктами, а затем забрал флаг и начал его топтать. Тогда бабушка вернула еду и напомнила, за какой флаг погибали советские люди pic.twitter.com/BKKuQsyGJ5