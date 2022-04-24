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日本 北海道でマグニチュード5.6の地震が発生
日本 北海道でマグニチュード5.6の地震が発生
日本では24日午後5時16分頃、北海道の十勝沖を震源とするマグニチュード5.6（推定）の地震が発生した。 2022年4月24日, Sputnik 日本
2022-04-24T18:20+0900
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震源の深さは約30キロ。えりも町、浦幌町、十勝大樹町で震度3を観測した。この地震による津波の心配はない。また、この地震による負傷者や家屋の倒壊などの報告はない。関連ニュース
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日本 北海道でマグニチュード5.6の地震が発生
2022年4月24日, 18:20
(更新:
2022年4月24日, 18:27
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日本では24日午後5時16分頃、北海道の十勝沖を震源とするマグニチュード5.6（推定）の地震が発生した。
震源の深さは約30キロ。えりも町、浦幌町、十勝大樹町で震度3を観測した。
この地震による津波の心配はない。また、この地震による負傷者や家屋の倒壊などの報告はない。
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