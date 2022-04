https://jp.sputniknews.com/20220425/10708980.html

毎日のコーヒーで心機能は向上 豪メルボルン大学の研究

毎日のコーヒーで心機能は向上 豪メルボルン大学の研究

豪メルボルン大学は、コーヒーは挽き豆、インスタントの別に寄らず、1日に少なくとも2~3杯飲むことで心肺機能が向上することを証明した。コーヒーは不整脈など様々な病気のリスク低減に功を奏す。これについての3本の論文が「Journal of the American College of... 2022年4月25日, Sputnik 日本

2022-04-25T03:07+0900

2022-04-25T03:07+0900

2022-04-25T03:07+0900

it・科学

コーヒー

健康

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/650/73/6507392_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_acf5df24a876e3889b5c99ed578902f8.jpg

最初の研究では、平均年齢57歳の38万2535人のデータが分析され、その結果、1日2〜3杯のコーヒーを10年間飲み続けると、心血管疾患のリスクは90%、死亡率は86%低減することがわかった。次に、50万2 543 人を対象に行われた研究では、定期的なコーヒーの摂取と一般的な心血管疾患による死亡率の低下が関連づけられた。被験者のうち不整脈と診断された2万4111人は、1日1杯のコーヒーを飲むだけで、死亡リスクが最も低くなっていた。3番目の研究では、1日に2〜3杯の挽いたコーヒーを飲むと、心血管疾患のリスクが極めて大きく減少したことが明らかにされた。一方でインスタントコーヒーではその減少幅は小さかった。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220212/13-10153571.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

コーヒー, 健康