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フランス大統領選：再選のマクロン氏、結果に抗議する市民
フランス大統領選：再選のマクロン氏、結果に抗議する市民
フランスでは24日、大統領選挙の決選投票が行われ、現職のエマニュエル・マクロン大統領が得票率58.6％を獲得し、再選を果たした。支持者らがマクロン大統領を祝福する一方、結果に納得のいかない市民らがデモを起こした。 2022年4月25日, Sputnik 日本
2022-04-25T20:10+0900
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マクロン大統領はこれまでに、インド、オランダ、スウェーデン、デンマーク、英国、イタリア、カナダ、スペイン、ドイツの首相、ウクライナのゼレンスキー大統領、バイデン米大統領、日本政府から祝福の言葉を受けている。
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フランス大統領選：再選のマクロン氏、結果に抗議する市民
フランスでは24日、大統領選挙の決選投票が行われ、現職のエマニュエル・マクロン大統領が得票率58.6％を獲得し、再選を果たした。支持者らがマクロン大統領を祝福する一方、結果に納得のいかない市民らがデモを起こした。
マクロン大統領はこれまでに、インド、オランダ、スウェーデン、デンマーク、英国、イタリア、カナダ、スペイン、ドイツの首相、ウクライナのゼレンスキー大統領、バイデン米大統領、日本政府から祝福の言葉
を受けている。
© AP Photo / Lewis Joly
再選の報道後、親指を立てて喜ぶエマニュエル・マクロン大統領（パリ、24日）
再選の報道後、親指を立てて喜ぶエマニュエル・マクロン大統領（パリ、24日）
© AFP 2022 / Ludovic Marin
第2回投票を済ませた有権者（北部カレー県・ル・トゥケ、24日）
第2回投票を済ませた有権者（北部カレー県・ル・トゥケ、24日）
© AFP 2022 / Damien Meyer
開票作業を行う選挙管理人（西部イルエビレーヌ県・エデ＝バズージュ、24日）
開票作業を行う選挙管理人（西部イルエビレーヌ県・エデ＝バズージュ、24日）
© AFP 2022 / Thomas Samson
世論調査会社による第2回投票の結果予測が発表された後、演説に臨む「国民連合（RN）」党首のマリーヌ・ル・ペン氏（パリ、24日）
世論調査会社による第2回投票の結果予測が発表された後、演説に臨む「国民連合（RN）」党首のマリーヌ・ル・ペン氏（パリ、24日）
© AFP 2022 / Loic Venance
大統領選の結果に抗議するデモで、松明を手に持つ参加者（ナント、24日）
大統領選の結果に抗議するデモで、松明を手に持つ参加者（ナント、24日）
© AFP 2022 / Theo Rouby
投票所で第2回投票の準備をする有権者（仏領ニューカレドニア・ヌメア、24日）
投票所で第2回投票の準備をする有権者（仏領ニューカレドニア・ヌメア、24日）
© Sputnik / Florent Gooden / フォトバンクに移行
学校の投票所に置かれた投票用紙（パリ、24日）
© AFP 2022 / Thomas Coex
再選が確実となり、エジプト人オペラ歌手の手にキスをするエマニュエル・マクロン大統領（パリ、24日）
再選が確実となり、エジプト人オペラ歌手の手にキスをするエマニュエル・マクロン大統領（パリ、24日）
© Sputnik / Florent Gooden / フォトバンクに移行
犬を連れて投票所を訪れた有権者（パリ、24日）
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投票所前に列を作る有権者（パリ、24日）
© AFP 2022 / Loic Venance
「革命の必要性」と書かれた横断幕を掲げるデモ参加者ら（ナント、24日）
「革命の必要性」と書かれた横断幕を掲げるデモ参加者ら（ナント、24日）
© AFP 2022 / Menahem Kahana
投票用紙を準備するフランスの聖職者たち（イスラエル・エルサレム、24日）
投票用紙を準備するフランスの聖職者たち（イスラエル・エルサレム、24日）
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
エマニュエル・マクロン大統領を祝う支持者ら（パリ、24日）
エマニュエル・マクロン大統領を祝う支持者ら（パリ、24日）
© AFP 2022 / Loic Venance
大統領選の結果に抗議するデモで、警察の前に立つ参加者（ナント、24日）
大統領選の結果に抗議するデモで、警察の前に立つ参加者（ナント、24日）
© AP Photo / Lewis Joly
エマニュエル・マクロン大統領の再選を祝う支持者ら（パリ、24日）
エマニュエル・マクロン大統領の再選を祝う支持者ら（パリ、24日）