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フランス大統領選：再選のマクロン氏、結果に抗議する市民

フランス大統領選：再選のマクロン氏、結果に抗議する市民

フランスでは24日、大統領選挙の決選投票が行われ、現職のエマニュエル・マクロン大統領が得票率58.6％を獲得し、再選を果たした。支持者らがマクロン大統領を祝福する一方、結果に納得のいかない市民らがデモを起こした。 2022年4月25日, Sputnik 日本

2022-04-25T20:10+0900

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マクロン大統領はこれまでに、インド、オランダ、スウェーデン、デンマーク、英国、イタリア、カナダ、スペイン、ドイツの首相、ウクライナのゼレンスキー大統領、バイデン米大統領、日本政府から祝福の言葉を受けている。

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