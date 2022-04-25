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中国はソロモン諸島で軍事基地を建設していない＝中国外務省
中国はソロモン諸島で軍事基地を建設していない＝中国外務省
中国はソロモン諸島における軍事基地建設プロジェクトの実施に関わっていない。25日、中国外務省の汪文斌（おうぶんひん）報道官が発表した。 2022年4月25日, Sputnik 日本
2022-04-25T18:35+0900
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これより前、オーストラリアのモリソン首相は、中国によるソロモン諸島の軍事基地建設はオーストラリアと米国にとって「レッドライン」になり得ると発言した。同報道官は4月19日、中国とソロモン諸島は安全保障分野の協力に関する枠組み協定に署名したことを伝えた。関連ニュース
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中国はソロモン諸島で軍事基地を建設していない＝中国外務省
中国はソロモン諸島における軍事基地建設プロジェクトの実施に関わっていない。25日、中国外務省の汪文斌（おうぶんひん）報道官が発表した。
「中国があたかもソロモン諸島の軍事基地を建設しているという憶測は、裏の動機をもつごく少数の人々の捏造である」
これより前、オーストラリアのモリソン首相は、中国によるソロモン諸島の軍事基地建設はオーストラリアと米国にとって「レッドライン
」になり得ると発言した。
同報道官は4月19日、中国とソロモン諸島は安全保障分野の協力に関する枠組み協定に署名したことを伝えた。