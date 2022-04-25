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西側諸国はロシア社会を分断できない＝プーチン大統領
西側諸国はロシア社会を分断できない＝プーチン大統領
プーチン大統領は25日、ロシア検察庁幹部会合に出席し、ロシア社会はかつてないほどの団結を示していると語った。 2022年4月25日, Sputnik 日本
2022-04-25T20:01+0900
2022-04-25T20:15+0900
ウラジーミル・プーチン
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さらにプーチン大統領は検察庁に対し、ロシア軍に対する挑発や人道的権利の違反に対応していくよう要請。
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西側諸国はロシア社会を分断できない＝プーチン大統領

2022年4月25日, 20:01 (更新: 2022年4月25日, 20:15)
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2022
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プーチン大統領は25日、ロシア検察庁幹部会合に出席し、ロシア社会はかつてないほどの団結を示していると語った。
さらにプーチン大統領は検察庁に対し、ロシア軍に対する挑発や人道的権利の違反に対応していくよう要請。
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