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ロシア連邦保安庁、露ジャーナリストのソロヴィヨフ氏殺害を計画したネオナチを拘束
ロシア連邦保安庁、露ジャーナリストのソロヴィヨフ氏殺害を計画したネオナチを拘束
ロシア連邦保安庁は25日、ロシア人ジャーナリストでロシアのテレビ局「ロシア1」のテレビ司会者ウラジーミル・ソロヴィヨフ氏の殺害を計画したネオナチを拘束したと発表した。 2022年4月25日, Sputnik 日本
2022-04-25T21:41+0900
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ロシア連邦保安庁、露ジャーナリストのソロヴィヨフ氏殺害を計画したネオナチを拘束
2022年4月25日, 21:41 (更新: 2022年4月25日, 21:49)
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ロシア連邦保安庁は25日、ロシア人ジャーナリストでロシアのテレビ局「ロシア1」のテレビ司会者ウラジーミル・ソロヴィヨフ氏の殺害を計画したネオナチを拘束したと発表した。
ロシア連邦保安庁、露ジャーナリストのソロヴィヨフ氏殺害を計画したネオナチを拘束