https://jp.sputniknews.com/20220426/10719267.html
日本、露側に捜索範囲拡大を通知 知床観光船事故
日本、露側に捜索範囲拡大を通知 知床観光船事故
日本の北海道知床半島の沖合で23日午後、乗客・乗員26人が乗船した観光船が遭難した事故で、海上保安庁は25日、海上での捜索と救助に関する国際条約（SAR条約）に基づき、捜索範囲を露クリル諸島のクナシル島（国後島）方面に拡大することを露当局に通知した。共同通信が伝えた。 2022年4月26日, Sputnik 日本
2022-04-26T01:26+0900
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