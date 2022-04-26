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秋篠宮ご夫妻、昭和天皇陵を参拝 「立皇嗣の礼」関連行事終了

秋篠宮ご夫妻、昭和天皇陵を参拝 「立皇嗣の礼」関連行事終了

日本の秋篠宮さまご夫妻は26日、東京都八王子市の武蔵陵墓地を訪れ、昭和天皇の武蔵野陵などを参拝された。これにより、秋篠宮さまが皇位継承順位1位の「皇嗣」となられたことを内外に示す「立皇嗣の礼」の関連行事はすべて終了した。日本のマスコミが報じた。 2022年4月26日, Sputnik 日本

2022-04-26T14:48+0900

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FNNプライムオンラインによると、秋篠宮さまご夫妻は日本時間26日午前10時半前、東京都八王子市にある昭和天皇が埋葬された武蔵野陵を訪問され、秋篠宮さまは皇位継承順位1位の「皇嗣」として玉串を捧げ、紀子さまと共に深く拝礼された。これにより、新型コロナウイルスの影響で延期されていた「立皇嗣の礼」の関連行事はすべて終了した。NHKによると、秋篠宮さまご夫妻は26日、大正天皇とその后の貞明皇后の陵や昭和天皇の后の香淳皇后の陵も参拝された。関連ニュース

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