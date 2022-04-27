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バイデン大統領、イスラエルを訪問へ＝ホワイトハウス
バイデン大統領、イスラエルを訪問へ＝ホワイトハウス
ジョー・バイデン米大統領はイスラエルのナフタリ・ベネット首相による招待を受け、イスラエルを訪問する。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官が表明した。 2022年4月27日, Sputnik 日本
2022-04-27T10:00+0900
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サキ報道官はブリーフィングの中で、バイデン大統領が数日前にベネット首相と電話会談し、イスラエル側の招待を受け入れたことを明らかにした。ただし、具体的な訪問日程についてはまだ明かす状況にはないという。関連ニュース
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バイデン大統領、イスラエルを訪問へ＝ホワイトハウス

2022年4月27日, 10:00
© AFP 2022 / Jim Watson ジョー・バイデン米大統領
ジョー・バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
ジョー・バイデン米大統領はイスラエルのナフタリ・ベネット首相による招待を受け、イスラエルを訪問する。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官が表明した。
サキ報道官はブリーフィングの中で、バイデン大統領が数日前にベネット首相と電話会談し、イスラエル側の招待を受け入れたことを明らかにした。
ただし、具体的な訪問日程についてはまだ明かす状況にはないという。
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