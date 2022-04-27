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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220427/10733952.html
大阪・関西万博　ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相
大阪・関西万博　ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相
日本の林外相は27日の衆議院外務委員会で、2025年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）へのロシアの参加について、ウクライナをめぐる状況が変わらなければ「ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」と述べた。 2022年4月27日, Sputnik 日本
2022-04-27T19:38+0900
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ロシア
政治
対露制裁
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大阪・関西万博　ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相

2022年4月27日, 19:38
© AP Photo / Koji Sasahara日本の林外相
日本の林外相 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
日本の林外相は27日の衆議院外務委員会で、2025年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）へのロシアの参加について、ウクライナをめぐる状況が変わらなければ「ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」と述べた。

ロシアによるウクライナ侵略は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマである『いのち輝く未来社会のデザイン』の理念と相いれないと考えている。現下の状況が変わらなければ、ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」

林外相、在日ロシア人排斥の動きに懸念　「ロシア人というだけで中傷しないで」 - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2022
林外相、在日ロシア人排斥の動きに懸念　「ロシア人というだけで中傷しないで」
4月19日, 20:57
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