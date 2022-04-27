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大阪・関西万博 ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相
大阪・関西万博 ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相
日本の林外相は27日の衆議院外務委員会で、2025年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）へのロシアの参加について、ウクライナをめぐる状況が変わらなければ「ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」と述べた。 2022年4月27日, Sputnik 日本
2022-04-27T19:38+0900
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大阪・関西万博 ウクライナ情勢変わらなければ「ロシアの参加は想定されない」＝日本外相
日本の林外相は27日の衆議院外務委員会で、2025年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）へのロシアの参加について、ウクライナをめぐる状況が変わらなければ「ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」と述べた。
「ロシアによるウクライナ侵略は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマである『いのち輝く未来社会のデザイン』の理念と相いれないと考えている。現下の状況が変わらなければ、ロシアが大阪・関西万博に参加することは想定されない」