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世界のコロナ死者数、2020年の水準まで低下＝WHO

世界のコロナ死者数、2020年の水準まで低下＝WHO

世界保健機関のテドロス事務局長は26日、先週の世界での新型コロナウイルスによる死者数が、2020年3月以来の低水準になったと発表した。 2022年4月27日, Sputnik 日本

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テドロス事務局長は、感染者数や死者数の減少傾向が続いていることは「良いニュース」と指摘。先週の世界での新型コロナによる死者数は約1万5000人で、2020年3月以来最も少ない数字となった。関連ニュース

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