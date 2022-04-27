日本
https://jp.sputniknews.com/20220427/2020who-10728472.html
世界のコロナ死者数、2020年の水準まで低下＝WHO
世界のコロナ死者数、2020年の水準まで低下＝WHO
世界保健機関のテドロス事務局長は26日、先週の世界での新型コロナウイルスによる死者数が、2020年3月以来の低水準になったと発表した。 2022年4月27日, Sputnik 日本
2022-04-27T12:51+0900
2022-04-27T12:51+0900
新型コロナウイルス
who
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/12/8390139_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_5a5429c75873ed3602a3f42aeab15547.jpg
テドロス事務局長は、感染者数や死者数の減少傾向が続いていることは「良いニュース」と指摘。先週の世界での新型コロナによる死者数は約1万5000人で、2020年3月以来最も少ない数字となった。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/12/8390139_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7eb7c496f249aa93b1435bee70c197df.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
新型コロナウイルス, who, 国際

世界のコロナ死者数、2020年の水準まで低下＝WHO

2022年4月27日, 12:51
© Sputnik / Kirill Kallinikov / フォトバンクに移行WHOのテドロス事務総長
WHOのテドロス事務総長 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
フォトバンクに移行
世界保健機関のテドロス事務局長は26日、先週の世界での新型コロナウイルスによる死者数が、2020年3月以来の低水準になったと発表した。
テドロス事務局長は、感染者数や死者数の減少傾向が続いていることは「良いニュース」と指摘。先週の世界での新型コロナによる死者数は約1万5000人で、2020年3月以来最も少ない数字となった。
関連ニュース
イスラエル　帰国者の中から新たなオミクロン系統株「BA.4」の感染者3人を確認
ロックダウンの上海　新型コロナ死者増加
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала