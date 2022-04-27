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トヨタ　グローバル販売4.7％増、過去2番目の水準　国内生産、45年ぶりの低水準
トヨタ　グローバル販売4.7％増、過去2番目の水準　国内生産、45年ぶりの低水準
トヨタ自動車は27日、2021年度の販売・生産などの実績を発表した。 2022年4月27日, Sputnik 日本
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トヨタによると、2021年度のグローバル販売は、前年度比4.7％増の951万1558台で、３年ぶりに前年度を上回り、過去2番目の水準となった。日本国内の販売は、前年度比9.3％減の139万5920台で、2年連続で前年度を下回った。グローバル生産は4.7％増の856万9549台で、3年ぶりに前年度を上回った。日本国内の生産は、前年度比5.4％減の276万843台で、2年連続で前年度を下回った。共同通信によると、1976年度以来、45年ぶりの低水準。関連ニュース
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トヨタ　グローバル販売4.7％増、過去2番目の水準　国内生産、45年ぶりの低水準

2022年4月27日, 15:41 (更新: 2022年4月27日, 15:43)
© 写真 : ToyotaToyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2022
© 写真 : Toyota
トヨタ自動車は27日、2021年度の販売・生産などの実績を発表した。
トヨタによると、2021年度のグローバル販売は、前年度比4.7％増の951万1558台で、３年ぶりに前年度を上回り、過去2番目の水準となった。
日本国内の販売は、前年度比9.3％減の139万5920台で、2年連続で前年度を下回った。
ホンダ - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2022
日本のホンダ　年間200万台の電気自動車生産へ　2030年までに30種類
4月12日, 14:54
グローバル生産は4.7％増の856万9549台で、3年ぶりに前年度を上回った。
日本国内の生産は、前年度比5.4％減の276万843台で、2年連続で前年度を下回った。共同通信によると、1976年度以来、45年ぶりの低水準。
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