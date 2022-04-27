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ロシア外務省 日本人外交官8人の国外追放を発表 報復措置で

ロシア外務省 日本人外交官8人の国外追放を発表 報復措置で

ロシア外務省は4月27日、日本大使館の職員8名に対し、5月10日までに出国するよう通知した。同省の発表によると、同日、同省には在モスクワ日本大使館の代表が呼ばれ、日本はウクライナにおけるロシアの作戦開始以来、あからさまに敵対的な反ロシア路線をとり、互恵的協力関係を損ない始めたと通達された。 2022年4月27日, Sputnik 日本

2022-04-27T23:50+0900

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2022-04-28T00:00+0900

ロシア

露日関係

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「この路線を神格化したのが、日本からのロシア人外交官8人の国外追放である。相互主義の原則に従い、ロシア側は日本人外交官8人が5月10日までにロシアから出国するよう求めた」ロシア外務省の声明にはこう記された。関連ニュース

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