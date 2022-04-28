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トランプ氏のSNS、Apple Storeでツイッターを抜く

トランプ氏のSNS、Apple Storeでツイッターを抜く

今月25日にツイッター買収で合意した米国の起業家で大富豪のイーロン・マスク氏は、「同氏のSNS」のアプリがApple Storeの無料アプリのダウンロードランキングでトランプ米前大統領が立ち上げたSNS「Truth Social」のアプリに抜かれたことに注目した。 2022年4月28日, Sputnik 日本

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ドナルド・トランプ

イーロン・マスク

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「Truth Socialは現在、Apple StoreでツイッターとTikTokを抜いている」マスク氏は、無料アプリのダウンロードランキングTOP5のスクリーンショットを添えた。これに対してツイッターのユーザーたちは、SNSをさらにもう一つ購入することをマスク氏に提案した。トランプ氏のメディア企業トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは2月末、SNS「Truth Social」を始動した。なおトランプ氏は、マスク氏によるツイッター買収をめぐり、アカウントの凍結解除を提案されたとしてもツイッターには戻らず、Truth Socialに残る意向を示した。関連ニュース

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