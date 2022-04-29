https://jp.sputniknews.com/20220429/10981531.html

韓国 来週から屋外でのマスク着用義務が解除

韓国 来週から屋外でのマスク着用義務が解除

韓国政府は29日、屋外でのマスク着用義務を5月2日から解除すると発表した。 2022年4月29日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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マスクの着用は5月2日から公開イベント、コンサート、スポーツ大会やデモなどで50人以上が参加する場合にのみ求められる。金富謙（キム・ブギョム）首相は「散歩や家族の外出でもマスクを外せない国民の息苦しさを無視できない」と表明した。韓国では過去24時間に5万人以上の感染者、136人の死者が確認された。日本でも新型コロナウイルス対策をめぐり、一部の国でマスクの着用義務を緩和する動きが広がっている。これに対し日本医師会の中川俊男会長は20日「（日本で）マスクを外すのは新型コロナウイルス感染症が終息した時だと思っている」と語った。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220428/10977374.html

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