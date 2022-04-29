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日本の「春の外国人叙勲」 ロシア人受章者なし 2015年以来初めて

日本の「春の外国人叙勲」 ロシア人受章者なし 2015年以来初めて

日本外務省は29日、2022年「春の外国人叙勲」の受章者を発表した。少なくとも2015年以来、初めてロシア人の「旭日章」受章者はいなかった。 2022年4月29日, Sputnik 日本

2022-04-29T14:11+0900

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旭日章は年に2回、春は4月29日の「昭和の日」、秋は11月3日の「文化の日」に春秋叙勲として授与されている。何年にもわたって、世界的に重要または露日関係の発展に足跡を残した文化及び学術分野で活動するロシア人に授与されてきた。今年の春の叙勲の受章者は4034人。外国人叙勲は59カ国・地域の112人。関連ニュース

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