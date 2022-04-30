https://jp.sputniknews.com/20220430/2is-10994801.html

日本人2人殺害関与、元IS戦闘員に終身刑＝米裁判所

日本人2人殺害関与、元IS戦闘員に終身刑＝米裁判所

シリアで2015年、日本人2人が国際テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国）に殺害された事件で、米国で29日、事件に関与したとみられるダーイッシュの元戦闘員に終身刑が言い渡された。日本の各メディアが伝えている。 2022年4月30日, Sputnik 日本

2022-04-30T16:36+0900

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NHKなどの報道によると、米バージニア州の裁判所は29日、2015年にフリージャーナリストの後藤健二さんと湯川遥菜さんら2人の日本人がシリアで殺害された事件や、2012年～2015年にかけて米国人4人が殺害された事件に関与したとして、殺人の共謀罪などでアレクサンダー・コテー被告に終身刑を言い渡した。コテー被告は英国人だったが、英国籍を剥奪されていた。2021年9月、コナー被告はすべての罪を認めていた。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220429/911-10978619.html

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