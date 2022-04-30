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福島第一原発の処理水、人体への影響「小さい」＝IAEA
福島第一原発の処理水、人体への影響「小さい」＝IAEA
国際原子力機関（IAEA）は29日、福島第一原子力発電所における処理水海洋放出の安全性について、今年2月中旬に行われた調査の報告書を発表し、人体に与える影響は小さいとの見解を示した。 2022年4月30日, Sputnik 日本
2022-04-30T07:31+0900
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福島第一原発の処理水海洋放出
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報告書でIAEAは、関連設備の安全性について「的確に予防措置が講じられている」と指摘。トリチウムなどの放射性物質を含む処理水の海洋放出に関しては「人の放射線影響は日本の規制当局が定める水準より大幅に小さい」と評価した。日本の経済産業省は今回の報告を受け、「国際的な安全基準に照らした確認を継続し、安全確保に万全を期していく」としている。関連ニュース
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福島第一原発の処理水海洋放出, 国内, iaea, 原発

福島第一原発の処理水、人体への影響「小さい」＝IAEA

2022年4月30日, 07:31
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi福島第一原発
福島第一原発 - Sputnik 日本, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
国際原子力機関（IAEA）は29日、福島第一原子力発電所における処理水海洋放出の安全性について、今年2月中旬に行われた調査の報告書を発表し、人体に与える影響は小さいとの見解を示した。
報告書でIAEAは、関連設備の安全性について「的確に予防措置が講じられている」と指摘。トリチウムなどの放射性物質を含む処理水の海洋放出に関しては「人の放射線影響は日本の規制当局が定める水準より大幅に小さい」と評価した。
福島第一原発の汚染水タンク - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2022
福島第一原発処理水　海洋放出用海底トンネル工事開始
4月25日, 16:10
日本の経済産業省は今回の報告を受け、「国際的な安全基準に照らした確認を継続し、安全確保に万全を期していく」としている。
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