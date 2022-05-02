https://jp.sputniknews.com/20220502/--11006645.html

ロスアトム「まったく理解できない」 フィンランド原発契約解消

ロスアトム「まったく理解できない」 フィンランド原発契約解消

ロシア国営原子力企業「ロスアトム」は、フィンランドのハンヒキヴィ第一原発建に関し、同国原子力企業Fennovoimaによる不可解な契約解消決定に心から失望しているとしたうえで、現行契約と現行法に基づき自身の利益を守る権利を留保すると発表した。 2022年5月2日, Sputnik 日本

2022-05-02T22:04+0900

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Fennovoimaは5月2日に契約解消を発表。同社声明によると、ここ数年、プロジェクトの遅れが顕著であったこと、さらにウクライナ情勢が事業リスクを悪化させているという。ハンヒキヴィ第一原発プロジェクトは、ロシア設計の最新第3＋世代加圧水型原子炉（VVER）1200をベースとした単一ユニットの原発施設で、出力1200メガワットを予定していた。当原発の発注者および所有者、事業者はフィンランドのFennovoima社だった。

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