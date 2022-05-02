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日本・タイ首脳会談　「防衛装備品・技術移転協定」署名
日本・タイ首脳会談　「防衛装備品・技術移転協定」署名
タイを訪問中の岸田首相は2日夕方、プラユット首相と会談。日本からの防衛装備品輸出を可能にする協定に合意した。またウクライナや周辺国への人道支援で連携する方針を確認した。共同通信が報じている。 2022年5月2日, Sputnik 日本
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岸田首相は日本時間午後6時頃からバンコクでの歓迎式典に出席、その後プラユット首相と首脳会談を行った。会談後の記者会見で岸田首相は、防衛装備品・技術移転協定に署名したことについて「安全保障協力の拡大に向けた大きな一歩」と評価し、具体的な移転について協議を進める方針を示した。岸田首相は、ロシアに中立的な立場をとるタイが今年のAPEC議長国であることを踏まえ、ウクライナ情勢をめぐり連携を確認したいとしているほか、北朝鮮やミャンマーの情勢などについても両国が結束して取組む姿勢を示したい考え。
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日本・タイ首脳会談　「防衛装備品・技術移転協定」署名

2022年5月2日, 23:01
© AFP 2022 / Lillian SUWANRUMPHA日本・タイ首脳会談
日本・タイ首脳会談 - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / Lillian SUWANRUMPHA
タイを訪問中の岸田首相は2日夕方、プラユット首相と会談。日本からの防衛装備品輸出を可能にする協定に合意した。またウクライナや周辺国への人道支援で連携する方針を確認した。共同通信が報じている。
岸田首相は日本時間午後6時頃からバンコクでの歓迎式典に出席、その後プラユット首相と首脳会談を行った。
会談後の記者会見で岸田首相は、防衛装備品・技術移転協定に署名したことについて「安全保障協力の拡大に向けた大きな一歩」と評価し、具体的な移転について協議を進める方針を示した。
岸田首相は、ロシアに中立的な立場をとるタイが今年のAPEC議長国であることを踏まえ、ウクライナ情勢をめぐり連携を確認したいとしているほか、北朝鮮ミャンマーの情勢などについても両国が結束して取組む姿勢を示したい考え。
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