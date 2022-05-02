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プーチン大統領 EU加盟国に対するビザ発効の簡易手続きを停止する法律に署名

プーチン大統領 EU加盟国に対するビザ発効の簡易手続きを停止する法律に署名

ロシアのプーチン大統領は、欧州の多くの国々との査証（ビザ）発効の簡易手続きを廃止する法律に署名した。その文書が法律情報に関する公式ポータルに掲載された。 2022年5月2日, Sputnik 日本

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この法律は、記者や公式の代表団や、欧州連合（EU）、デンマーク、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの多くのカデゴリーに該当する市民を対象としたビザ発効の簡易手続きを停止することを定めている。文書には、「外交旅券を有する上記外国の国民に対する査証制度を導入し、公式の代表団、国や地域の政府・議会、憲法・最高裁判所、記者に対する査証発効の優遇措置を廃止する目的で作成された」と記されている。関連ニュース

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