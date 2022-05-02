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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220502/t-722322-11003631.html
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与した。ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで構成されるV4（ヴィシェグラード・グループ）の情報リソース、visegrad24が報じた。 2022年5月2日, Sputnik 日本
2022-05-02T09:33+0900
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報道によると、ポーランドはウクライナにこの軍事兵器を供与したことにより、米国に次いで世界で2番目に大規模な軍事支援を行った国になった。visegrad24がツイッターに投稿したところによると、ポーランドによる軍事支援はT-72戦車232台に加え、防空ミサイルシステム、多連装ロケット砲、自走砲、ドローンを含むという。ポーランド政府のミハル・ドヴォルチク内閣官房長官もツイッター上のアカウントでこの投稿をリツイートしており、その内容を間接的に裏付けている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220501/nato-10997621.html
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ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援

2022年5月2日, 09:33
© 写真 : Joker IslandNATOのT-72戦車
NATOのT-72戦車 - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2022
© 写真 : Joker Island
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与した。ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで構成されるV4（ヴィシェグラード・グループ）の情報リソース、visegrad24が報じた。
報道によると、ポーランドはウクライナにこの軍事兵器を供与したことにより、米国に次いで世界で2番目に大規模な軍事支援を行った国になった。visegrad24がツイッターに投稿したところによると、ポーランドによる軍事支援はT-72戦車232台に加え、防空ミサイルシステム、多連装ロケット砲、自走砲、ドローンを含むという。
トルコ軍が保有する戦闘機「F-16 Fighting Falcon」の同型機 - Sputnik 日本, 1920, 01.05.2022
トルコ空軍、ギリシャでのNATO演習に不参加
昨日, 03:58
ポーランド政府のミハル・ドヴォルチク内閣官房長官もツイッター上のアカウントでこの投稿をリツイートしており、その内容を間接的に裏付けている。
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