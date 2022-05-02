https://jp.sputniknews.com/20220502/t-722322-11003631.html
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与した。ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで構成されるV4（ヴィシェグラード・グループ）の情報リソース、visegrad24が報じた。 2022年5月2日, Sputnik 日本
2022-05-02T09:33+0900
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報道によると、ポーランドはウクライナにこの軍事兵器を供与したことにより、米国に次いで世界で2番目に大規模な軍事支援を行った国になった。visegrad24がツイッターに投稿したところによると、ポーランドによる軍事支援はT-72戦車232台に加え、防空ミサイルシステム、多連装ロケット砲、自走砲、ドローンを含むという。ポーランド政府のミハル・ドヴォルチク内閣官房長官もツイッター上のアカウントでこの投稿をリツイートしており、その内容を間接的に裏付けている。関連ニュース
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ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与、米国に次いで2番目の軍事支援
ポーランドがウクライナにT-72戦車232台を供与した。ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで構成されるV4（ヴィシェグラード・グループ）の情報リソース、visegrad24が報じた。
報道によると、ポーランドはウクライナにこの軍事兵器を供与したことにより、米国に次いで世界で2番目に大規模な軍事支援を行った国になった。visegrad24がツイッターに投稿したところによると、ポーランドによる軍事支援はT-72戦車232台に加え、防空ミサイルシステム、多連装ロケット砲、自走砲、ドローンを含むという。
ポーランド政府のミハル・ドヴォルチク内閣官房長官もツイッター上のアカウントでこの投稿をリツイートしており、その内容を間接的に裏付けている。