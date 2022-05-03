https://jp.sputniknews.com/20220503/11007973.html
西アフリカのマリ、フランスとの防衛協定の終了を発表
西アフリカのマリ、フランスとの防衛協定の終了を発表
西アフリカにあるマリ政府は、フランスとの防衛協定を終了させると発表した。FP通信社が報じた。 2022年5月3日, Sputnik 日本
2022-05-03T11:51+0900
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報道によると、マリ政府は、フランス軍による国家主権の「甚大な違反」を非難した。マリ政府の報道官はテレビの演説で、フランスによるマリの領空の侵犯と、マリ軍との共同作戦を終了し、軍隊を撤退させるというフランス政府の一方的な決定に言及した。マリ政府の報道官は「これらの深刻な問題とマリの国家主権の甚大な違反を考慮して、マリ共和国政府は2014年7月16日の防衛協力協定を終了させることを決定した」と述べた。関連ニュース
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西アフリカのマリ、フランスとの防衛協定の終了を発表
西アフリカにあるマリ政府は、フランスとの防衛協定を終了させると発表した。FP通信社が報じた。
報道によると、マリ政府は、フランス軍による国家主権の「甚大な違反」を非難した。マリ政府の報道官はテレビの演説で、フランスによるマリの領空の侵犯と、マリ軍との共同作戦を終了し、軍隊を撤退させるというフランス政府の一方的な決定に言及した。
マリ政府の報道官は「これらの深刻な問題とマリの国家主権の甚大な違反を考慮して、マリ共和国政府は2014年7月16日の防衛協力協定を終了させることを決定した」と述べた。