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ロシア、日本の首相とその他62人の日本人の入国禁止＝露外務省
ロシア、日本の首相とその他62人の日本人の入国禁止＝露外務省
ロシア外務省は4日、日本の岸田文雄首相と林芳正外相のロシアへの入国を禁止したと発表した。また「ブラックリスト」には日本の財務相、防衛相、法相も加えられた。岸田氏と合わせて計63人がブラックリストに載った。 2022年5月4日, Sputnik 日本
2022-05-04T17:48+0900
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2022-05-04T18:37+0900
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ロシア外務省は4日、日本の岸田文雄首相と林芳正外相のロシアへの入国を禁止したと発表した。また「ブラックリスト」には日本の財務相、防衛相、法相も加えられた。岸田氏と合わせて計63人がブラックリストに載った。日本は2022年版外交青書で南クリル諸島について「ロシアに不法占拠されている」 と明記した。「不法占拠」と明記するのは2003年以来。関連ニュース
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ロシア、日本の首相とその他62人の日本人の入国禁止＝露外務省
2022年5月4日, 17:48 (更新: 2022年5月4日, 18:37)
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ロシア外務省は4日、日本の岸田文雄首相と林芳正外相のロシアへの入国を禁止したと発表した。また「ブラックリスト」には日本の財務相、防衛相、法相も加えられた。岸田氏と合わせて計63人がブラックリストに載った。
ロシア外務省は4日、日本の岸田文雄首相と林芳正外相のロシアへの入国を禁止したと発表した。また「ブラックリスト」には日本の財務相、防衛相、法相も加えられた。岸田氏と合わせて計63人がブラックリストに載った。
日本は2022年版外交青書で南クリル諸島について「ロシアに不法占拠されている」 と明記した。「不法占拠
」と明記するのは2003年以来。