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岸田首相 訪英へ ウクライナ支援で連携確認へ

岸田首相 訪英へ ウクライナ支援で連携確認へ

イタリア訪問を終えた岸田首相は日本時間5日未明、最後の訪問国の英国に到着した。岸田首相はジョンソン首相との首脳会談でウクライナ情勢を話し合い、対露制裁、ウクライナ支援で連携を確認する構え。NHKが報じた。 2022年5月5日, Sputnik 日本

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NHKによれば、岸田首相はイタリアでドラギ首相と会談し、前例のない強力な対露制裁に望むことを確認した他、ウクライナ政府と国民への支援強化で意見を一致させている。関連ニュース

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