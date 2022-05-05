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岸田首相　コロナ「水際対策」を6月から緩和へ　
岸田首相　コロナ「水際対策」を6月から緩和へ　
5日、岸田首相は日本の行ってきたコロナウイルス感染拡大防止策の「水際対策」を来月6月に大幅に緩和することを明らかにした。岸田首相は訪問先の英国のロンドン金融街で講演した中でこれを発表した。FNNプライムオンラインが報じている。 2022年5月5日, Sputnik 日本
2022-05-05T22:15+0900
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FNNプライムオンラインによれば、岸田首相は日本の水際対策を世界的に見ても成功していると自己評価し、6月に大幅な緩和を行うことでG7の他の国と同様なスムーズな入国を実現していくと語った。関連ニュース
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岸田首相　コロナ「水際対策」を6月から緩和へ　

2022年5月5日, 22:15
© Sputnik / Vitaliy Belousov岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2022
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5日、岸田首相は日本の行ってきたコロナウイルス感染拡大防止策の「水際対策」を来月6月に大幅に緩和することを明らかにした。岸田首相は訪問先の英国のロンドン金融街で講演した中でこれを発表した。FNNプライムオンラインが報じている。
FNNプライムオンラインによれば、岸田首相は日本の水際対策を世界的に見ても成功していると自己評価し、6月に大幅な緩和を行うことでG7の他の国と同様なスムーズな入国を実現していくと語った。
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