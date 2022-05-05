https://jp.sputniknews.com/20220505/80-11180621.html

日本 沖縄県の米軍基地負担「不平等」と考える人約80％＝共同通信

日本 沖縄県の米軍基地負担「不平等」と考える人約80％＝共同通信

共同通信が実施した世論調査によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が約80％に上ることが分かった。 2022年5月5日, Sputnik 日本

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共同通信は3～4月に日本の18歳以上の男女3000人を対象に全国郵送世論調査を実施した。沖縄県は今月15日に本土復帰50周年を迎える。共同通信によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が「どちらかといえば（不平等）」と考えている人を含めて79％に上ることがわかった。なお、69％の回答者が自分の住む地域への移設には「反対」の立場を示した。日本の防衛省によると、沖縄県内に日本全国の約70.3％の在日米軍専用施設・区域が集中している。関連ニュース

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