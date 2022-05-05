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日本　沖縄県の米軍基地負担「不平等」と考える人約80％＝共同通信
日本　沖縄県の米軍基地負担「不平等」と考える人約80％＝共同通信
共同通信が実施した世論調査によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が約80％に上ることが分かった。 2022年5月5日, Sputnik 日本
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共同通信は3～4月に日本の18歳以上の男女3000人を対象に全国郵送世論調査を実施した。沖縄県は今月15日に本土復帰50周年を迎える。共同通信によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が「どちらかといえば（不平等）」と考えている人を含めて79％に上ることがわかった。なお、69％の回答者が自分の住む地域への移設には「反対」の立場を示した。日本の防衛省によると、沖縄県内に日本全国の約70.3％の在日米軍専用施設・区域が集中している。関連ニュース
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日本　沖縄県の米軍基地負担「不平等」と考える人約80％＝共同通信

2022年5月5日, 16:10
© AP Photo / Eric Talmadge米軍普天間飛行場（アーカイブ写真）
米軍普天間飛行場（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Eric Talmadge
共同通信が実施した世論調査によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が約80％に上ることが分かった。
共同通信は3～4月に日本の18歳以上の男女3000人を対象に全国郵送世論調査を実施した。
沖縄県は今月15日に本土復帰50周年を迎える。
共同通信によると、日本では沖縄県の米軍基地負担が他の都道府県と比べて「不平等」と考えている人が「どちらかといえば（不平等）」と考えている人を含めて79％に上ることがわかった。
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なお、69％の回答者が自分の住む地域への移設には「反対」の立場を示した。
日本の防衛省によると、沖縄県内に日本全国の約70.3％の在日米軍専用施設・区域が集中している。
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