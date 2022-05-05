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フィリピン ミンダナオ島沖でM5.6の地震
フィリピン ミンダナオ島沖でM5.6の地震
フィリピン南部ミンダナオ島沖で5日、マグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年5月5日, Sputnik 日本
2022-05-05T08:16+0900
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地震
フィリピン
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地震が発生したのは協定世界時（UTC）21時41分（日本時間6時41分）。震源地は、東ダバオ州居住地区マチから南東に110キロ、震源の深さは35キロだった。犠牲者や建物の倒壊に等に関する情報は伝えられていない。関連ニュース
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地震, フィリピン
フィリピン ミンダナオ島沖でM5.6の地震
2022年5月5日, 08:16
(更新:
2022年5月5日, 08:20
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地震計（アーカイブ写真）
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フィリピン南部ミンダナオ島沖で5日、マグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震が発生したのは協定世界時（UTC）21時41分（日本時間6時41分）。
震源地は、
東ダバオ州
居住地区マチから南東に110キロ、震源の深さは35キロだった。
犠牲者や建物の倒壊に等に関する情報は伝えられていない。
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