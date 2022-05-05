https://jp.sputniknews.com/20220505/nato-11183740.html
韓国、NATOのサイバー防衛協力センターに正会員として加入 アジア初
韓国、NATOのサイバー防衛協力センターに正会員として加入 アジア初
韓国の聯合ニュースは5日、北大西洋条約機構（NATO）のサイバー防衛協力センターに韓国がアジアの国で初めて正会員として加入したと報じた。 2022年5月5日, Sputnik 日本
2022-05-05T20:54+0900
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聯合ニュースによると、韓国国家情報院は2019年に加入の意向書を提出し、加入を目指していた。国家情院は「サイバー防衛協力センターへの派遣職員の増員、合同演習の範囲拡大などでサイバー対応能力を世界最高レベルに強化していく」と発表した。関連ニュース
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韓国、NATOのサイバー防衛協力センターに正会員として加入 アジア初
2022年5月5日, 20:54 (更新: 2022年5月5日, 20:58)
韓国の聯合ニュースは5日、北大西洋条約機構（NATO）のサイバー防衛協力センターに韓国がアジアの国で初めて正会員として加入したと報じた。
聯合ニュース
によると、韓国国家情報院は2019年に加入の意向書を提出し、加入を目指していた。
国家情院は「サイバー防衛協力センターへの派遣職員の増員、合同演習の範囲拡大などでサイバー対応能力を世界最高レベルに強化していく」と発表した。