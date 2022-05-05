https://jp.sputniknews.com/20220505/natoft-11184145.html
スウェーデンとフィンランドのNATO加盟は挑発と見なされる＝FT
スウェーデンとフィンランドのNATO加盟は挑発と見なされる＝FT
スウェーデンとフィンランドのNATO加盟の可能性は、挑発と見なされる。欧州の外交官を引用しフィナンシャル・タイムズ紙が報じたが、これらの国々のNATO加盟が、誰にとって挑発となるかは明らかにしていない。 2022年5月5日, Sputnik 日本
2022-05-05T22:42+0900
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同紙は外交官の発言を引用し、「NATOへの加盟は大きな挑発になる」と報じている。フィンランドの野党・国民連合党の外交顧問であるヘンリ・ヴァンハネン氏によれば、スウェーデンとフィンランドに対する援助は、さらなる緊張を引き起こさないよう、慎重に調整されるという。フィンランドとスウェーデンは、ウクライナにおけるロシアの軍事作戦を背景に、長期にわたる中立を断念し、NATO加盟の可能性について検討を開始した。
https://jp.sputniknews.com/20220430/nato-10995040.html
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スウェーデンとフィンランドのNATO加盟は挑発と見なされる＝FT
スウェーデンとフィンランドのNATO加盟の可能性は、挑発と見なされる。欧州の外交官を引用しフィナンシャル・タイムズ紙が報じたが、これらの国々のNATO加盟が、誰にとって挑発となるかは明らかにしていない。
同紙は外交官の発言を引用し、「NATOへの加盟は大きな挑発
になる」と報じている。
フィンランドの野党・国民連合党の外交顧問であるヘンリ・ヴァンハネン氏によれば、スウェーデンとフィンランドに対する援助は、さらなる緊張を引き起こさないよう、慎重に調整されるという。
「一方で、ロシアが一読し、理解できるような抑止的な警告が必要であり、その一方で、余計な挑発は必要ない。これらの問題においては、あいまいであるよりは明確な方がよい」
フィンランドとスウェーデンは、ウクライナにおけるロシアの軍事作戦を背景に、長期にわたる中立を断念し、NATO加盟の可能性について検討を開始した。