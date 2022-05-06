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外国人観光客、今月にも一部受け入れ再開　日本政府検討
外国人観光客、今月にも一部受け入れ再開　日本政府検討
FNNプライムオンラインは6日、日本政府は早ければ今月にも外国人観光客の入国を一部認める方向で検討していると報じた。 2022年5月6日, Sputnik 日本
2022-05-06T15:36+0900
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政府関係者を引用して報じたところによると、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を終えている外国人を対象に、少人数のツアーに限り、観光目的で入国することを試験的に認める方向で検討している。また日本経済新聞は6日、日本政府は6月にも外国人観光客の受け入れを再開する調整に入り、まずは団体旅行から認める案があると報じた。関連ニュース
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外国人観光客、今月にも一部受け入れ再開　日本政府検討

2022年5月6日, 15:36
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羽田空港 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2022
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FNNプライムオンラインは6日、日本政府は早ければ今月にも外国人観光客の入国を一部認める方向で検討していると報じた。
政府関係者を引用して報じたところによると、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を終えている外国人を対象に、少人数のツアーに限り、観光目的で入国することを試験的に認める方向で検討している。
また日本経済新聞は6日、日本政府は6月にも外国人観光客の受け入れを再開する調整に入り、まずは団体旅行から認める案があると報じた。
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