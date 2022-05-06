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上海の日系企業、60％超が操業停止 ロックダウンで
上海の日系企業、60％超が操業停止 ロックダウンで
上海日本商工クラブは5日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でロックダウンが続く中国の上海市に工場を持つ日系企業のうち60％以上が操業を停止しているとの調査結果を発表した。 2022年5月6日, Sputnik 日本
2022-05-06T16:10+0900
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経済
新型コロナウイルス
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上海では新型コロナウイルスを抑え込むためのロックダウンが3月28日に始まった。上海日本商工クラブが発表した調査によると、上海市に工場を擁する日系企業54社のうち63％が「全く稼働していない」と回答した。また28％が「３割以下の生産」と答えた。操業率の回復に向けた課題としては、「物流の回復」（89％）、「従業員の確保」（81％）、「従業員の宿泊設備確保」（70％）が上位を占めた。調査は4月27日～30日に実施された。関連ニュース
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上海の日系企業、60％超が操業停止 ロックダウンで
上海日本商工クラブは5日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でロックダウンが続く中国の上海市に工場を持つ日系企業のうち60％以上が操業を停止しているとの調査結果を発表した。
上海では新型コロナウイルスを抑え込むためのロックダウン
が3月28日に始まった。
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が発表した調査によると、上海市に工場を擁する日系企業54社のうち63％が「全く稼働していない」と回答した。また28％が「３割以下の生産」と答えた。
操業率の回復に向けた課題としては、「物流の回復」（89％）、「従業員の確保」（81％）、「従業員の宿泊設備確保」（70％）が上位を占めた。