日本
https://jp.sputniknews.com/20220506/60-11189669.html
上海の日系企業、60％超が操業停止　ロックダウンで
上海の日系企業、60％超が操業停止　ロックダウンで
上海日本商工クラブは5日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でロックダウンが続く中国の上海市に工場を持つ日系企業のうち60％以上が操業を停止しているとの調査結果を発表した。 2022年5月6日, Sputnik 日本
2022-05-06T16:10+0900
2022-05-06T16:10+0900
経済
新型コロナウイルス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/10494859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_029298b467eb2d081af0bed4ad5a218c.jpg
上海では新型コロナウイルスを抑え込むためのロックダウンが3月28日に始まった。上海日本商工クラブが発表した調査によると、上海市に工場を擁する日系企業54社のうち63％が「全く稼働していない」と回答した。また28％が「３割以下の生産」と答えた。操業率の回復に向けた課題としては、「物流の回復」（89％）、「従業員の確保」（81％）、「従業員の宿泊設備確保」（70％）が上位を占めた。調査は4月27日～30日に実施された。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220415/ceo-10635089.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/10494859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a2943b599bc48124961c5d5637d659ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
経済, 新型コロナウイルス

上海の日系企業、60％超が操業停止　ロックダウンで

2022年5月6日, 16:10
© AP Photo / Chen Si上海
上海 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Chen Si
上海日本商工クラブは5日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でロックダウンが続く中国の上海市に工場を持つ日系企業のうち60％以上が操業を停止しているとの調査結果を発表した。
上海では新型コロナウイルスを抑え込むためのロックダウンが3月28日に始まった。
上海日本商工クラブが発表した調査によると、上海市に工場を擁する日系企業54社のうち63％が「全く稼働していない」と回答した。また28％が「３割以下の生産」と答えた。
ファーウェイ - Sputnik 日本, 1920, 15.04.2022
上海ロックダウンで自動車の組み立ては完全停止の恐れ　ファーウェイCEO
4月15日, 21:00
操業率の回復に向けた課題としては、「物流の回復」（89％）、「従業員の確保」（81％）、「従業員の宿泊設備確保」（70％）が上位を占めた。
調査は4月27日～30日に実施された。
関連ニュース
上海市　高齢者が生きたまま遺体袋に入れられる　役人ら5人を処分
中国南部の空港、職員の新型コロナ感染の疑いから1000便がキャンセル
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала