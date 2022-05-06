https://jp.sputniknews.com/20220506/cnn-11191554.html

北朝鮮が地下核実験を再開か 今月中に準備が整う可能性 CNN

北朝鮮が地下核実験を再開か 今月中に準備が整う可能性 CNN

CNNの報道によれば、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が地下核実験の再開に向けた準備を進めており、今月中にも用意が整う可能性があるという。 2022年5月6日, Sputnik 日本

2022-05-06T16:49+0900

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報道によれば、同国北東部の豊渓里の核実験場で準備が進められていると米軍と情報機関が分析している。豊渓里周辺を撮影した衛星画像では、新たな坑道を掘っている様子などが確認されているが、核物質が地下トンネルに設置されたかは明らかになっていないとされる。今回、北朝鮮が実験を実施した場合、2017年以来の7回目となる。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220429/10983991.html

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