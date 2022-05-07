https://jp.sputniknews.com/20220507/11199221.html
親露派のサイバー集団がドイツ政府にハッカー攻撃＝独紙
親露派のサイバー集団がドイツ政府にハッカー攻撃＝独紙
親ロシア派のサイバー集団が直近の数週間でオラフ・ショルツ首相の公式サイトに加え、連邦政府や連邦議会のサイトに攻撃を行った。独紙シュピーゲルが独自の情報筋を引用して報じた。 2022年5月7日, Sputnik 日本
2022-05-07T10:41+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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サイバー攻撃
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報道によると、ドイツ連邦の対諜報組織（BfV）は5月2日、国立サイバー防御センターに情報を提供した。暫定情報によると、DDoS攻撃が行われたという。この攻撃はウクライナに対するドイツの軍事支援に対する反応として実施されたとシュピーゲル紙は報じている。この攻撃には親ロシア派の活動団体キルネット（Killnet）が関与した模様。キルネットはSNS「Telegram」上のチャンネルでドイツ政府に対してサイバー攻撃を行ったと認めている。関連ニュース
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親露派のサイバー集団がドイツ政府にハッカー攻撃＝独紙
親ロシア派のサイバー集団が直近の数週間でオラフ・ショルツ首相の公式サイトに加え、連邦政府や連邦議会のサイトに攻撃を行った。独紙シュピーゲルが独自の情報筋を引用して報じた。
報道によると、ドイツ連邦の対諜報組織（BfV）は5月2日、国立サイバー防御センターに情報を提供した。暫定情報によると、DDoS攻撃が行われたという。この攻撃はウクライナに対するドイツの軍事支援に対する反応として実施されたとシュピーゲル紙は報じている。
この攻撃には親ロシア派の活動団体キルネット（Killnet）が関与した模様。キルネットはSNS「Telegram」上のチャンネルでドイツ政府に対してサイバー攻撃を行ったと認めている。