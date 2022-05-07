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イラクで出血熱が流行、8人が死亡、40人以上感染＝イラク保健省

イラクで出血熱が流行、8人が死亡、40人以上感染＝イラク保健省

イラクでは少なくとも40人が出血熱に感染し、これまでに8人が死亡した。イラン保健省が6日に発表した。 2022年5月7日, Sputnik 日本

2022-05-07T11:20+0900

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最新情報によると、イラクでは40人以上の感染が確認されており、そのうち8人が死亡した。最も感染拡大しているのが南東部のジーカール県で、23人が感染し、そのうち5人が死亡した。また、北部キルクーク県でも感染は流行している。WHO（世界保健機関）によると、出血熱の感染による死亡率は40%に達する。出血熱は動物からヒトへの感染が確認されている。関連ニュース

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