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イラクで出血熱が流行、8人が死亡、40人以上感染＝イラク保健省
イラクで出血熱が流行、8人が死亡、40人以上感染＝イラク保健省
イラクでは少なくとも40人が出血熱に感染し、これまでに8人が死亡した。イラン保健省が6日に発表した。 2022年5月7日, Sputnik 日本
2022-05-07T11:20+0900
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最新情報によると、イラクでは40人以上の感染が確認されており、そのうち8人が死亡した。最も感染拡大しているのが南東部のジーカール県で、23人が感染し、そのうち5人が死亡した。また、北部キルクーク県でも感染は流行している。WHO（世界保健機関）によると、出血熱の感染による死亡率は40%に達する。出血熱は動物からヒトへの感染が確認されている。関連ニュース
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イラクで出血熱が流行、8人が死亡、40人以上感染＝イラク保健省
イラクでは少なくとも40人が出血熱に感染し、これまでに8人が死亡した。イラン保健省が6日に発表した。
最新情報によると、イラクでは40人以上の感染が確認されており、そのうち8人が死亡した。最も感染拡大しているのが南東部のジーカール県で、23人が感染し、そのうち5人が死亡した。また、北部キルクーク県でも感染は流行している。
WHO（世界保健機関）によると、出血熱
の感染による死亡率は40%に達する。出血熱は動物からヒトへの感染が確認されている。