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沖縄でM5.7の地震 津波なし
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7日午後8時54分ごろ、沖縄県でマグニチュード5.7の地震があった。日本の気象庁によると震源は沖縄本島北西沖で、震源の深さは約20キロ。津波の心配はない。 2022年5月7日, Sputnik 日本
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気象庁によると、この地震による各地の震度は次の通り。震度2 沖縄県南城市、西原町、渡名喜村、久米島町震度1 沖縄県那覇市、名護市、沖縄市、うるま市、恩納村、読谷村、中城村、座間味村、粟国村、八重瀬町関連ニュース
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沖縄でM5.7の地震 津波なし
2022年5月7日, 21:27
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7日午後8時54分ごろ、沖縄県でマグニチュード5.7の地震があった。日本の気象庁によると震源は沖縄本島北西沖で、震源の深さは約20キロ。津波の心配はない。
気象庁によると、この地震による各地の震度は次の通り。
震度2 沖縄県南城市、西原町、渡名喜村、久米島町
震度1 沖縄県那覇市、名護市、沖縄市、うるま市、恩納村、読谷村、中城村、座間味村、粟国村、八重瀬町
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