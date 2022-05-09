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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220509/11208432.html
カナダ　ロシアの40個人に制裁　ウクライナに3870万ドルの追加軍事支援
カナダ　ロシアの40個人に制裁　ウクライナに3870万ドルの追加軍事支援
カナダは、ロシアの新興財閥（オリガルヒ）や防衛部門に関連する人物らを含むロシアの個人40人、およびロシア軍に「間接的または直接的な支援」を提供する5団体に制裁を導入する。また、カナダはウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。首相のウェブサイトで発表された。 2022年5月9日, Sputnik 日本
2022-05-09T10:39+0900
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カナダのジャスティン・トルドー首相は、新たな対露制裁を発表。これには、新興財閥（オリガルヒ）やその側近を含む「ロシアの21個人に対する制裁措置」、さらに「ロシアの防衛部門における19個人およびロシア軍に間接的または直接的な支援を提供する5団体に対する制裁措置」が含まれる。また、トルドー首相はウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。ドローンカメラや高解像度衛星画像、小銃および弾薬、M777榴弾砲の追加の弾薬が提供される。8日、トルドー首相はウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、カナダ大使館を再開すると表明した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220424/10706675.html
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カナダ　ロシアの40個人に制裁　ウクライナに3870万ドルの追加軍事支援

2022年5月9日, 10:39
© Sputnik / Alex Pantsikov / フォトバンクに移行カナダのトルドー首相
カナダのトルドー首相 - Sputnik 日本, 1920, 09.05.2022
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カナダは、ロシアの新興財閥（オリガルヒ）や防衛部門に関連する人物らを含むロシアの個人40人、およびロシア軍に「間接的または直接的な支援」を提供する5団体に制裁を導入する。また、カナダはウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。首相のウェブサイトで発表された。
カナダのジャスティン・トルドー首相は、新たな対露制裁を発表。これには、新興財閥（オリガルヒ）やその側近を含む「ロシアの21個人に対する制裁措置」、さらに「ロシアの防衛部門における19個人およびロシア軍に間接的または直接的な支援を提供する5団体に対する制裁措置」が含まれる。
カナダのトルドー首相 - Sputnik 日本, 1920, 24.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
ウクライナ情勢でカナダ首相がロシア人差別を肯定＝在カナダ露大使館
4月24日, 12:31
また、トルドー首相はウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。ドローンカメラや高解像度衛星画像、小銃および弾薬、M777榴弾砲の追加の弾薬が提供される。
8日、トルドー首相はウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、カナダ大使館を再開すると表明した。
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