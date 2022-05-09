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カナダ ロシアの40個人に制裁 ウクライナに3870万ドルの追加軍事支援

カナダ ロシアの40個人に制裁 ウクライナに3870万ドルの追加軍事支援

カナダは、ロシアの新興財閥（オリガルヒ）や防衛部門に関連する人物らを含むロシアの個人40人、およびロシア軍に「間接的または直接的な支援」を提供する5団体に制裁を導入する。また、カナダはウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。首相のウェブサイトで発表された。 2022年5月9日, Sputnik 日本

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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カナダのジャスティン・トルドー首相は、新たな対露制裁を発表。これには、新興財閥（オリガルヒ）やその側近を含む「ロシアの21個人に対する制裁措置」、さらに「ロシアの防衛部門における19個人およびロシア軍に間接的または直接的な支援を提供する5団体に対する制裁措置」が含まれる。また、トルドー首相はウクライナに3870万ドルの追加軍事支援を提供すると発表した。ドローンカメラや高解像度衛星画像、小銃および弾薬、M777榴弾砲の追加の弾薬が提供される。8日、トルドー首相はウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、カナダ大使館を再開すると表明した。関連ニュース

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