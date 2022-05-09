https://jp.sputniknews.com/20220509/11208590.html
エジプト軍兵士11人殺害 イスラム国（IS）が犯行を主張
エジプト軍兵士11人殺害 イスラム国（IS）が犯行を主張
テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国、ロシアで活動禁止）は、11人のエジプト軍兵士が死亡した攻撃について犯行を主張した。AFP通信が犯行声明を引用し報じている。 2022年5月9日, Sputnik 日本
2022-05-09T11:22+0900
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AFP通信は「IS戦闘員はエジプト軍兵士を殺害した。武器を押収し、西シナイにおける地位を焼き払った」との犯行声明を引用している。7日、エジプト軍の報道官は、スエズ運河の東にある水道ポンプ場を攻撃した武装集団と戦闘し、エジプト軍の将校と兵士10人が殺害されたと発表した。関連ニュース
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エジプト軍兵士11人殺害 イスラム国（IS）が犯行を主張
テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国、ロシアで活動禁止）は、11人のエジプト軍兵士が死亡した攻撃について犯行を主張した。AFP通信が犯行声明を引用し報じている。
AFP通信は「IS戦闘員はエジプト軍兵士を殺害した。武器を押収し、西シナイにおける地位を焼き払った」との犯行声明を引用している。
7日、エジプト軍の報道官は、スエズ運河の東にある水道ポンプ場を攻撃した武装集団と戦闘し、エジプト軍の将校と兵士10人が殺害されたと発表した。