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パプアニューギニア沖でM6.3の地震
パプアニューギニア沖でM6.3の地震
南太平洋のパプアニューギニア沖でマグニチュード6.3の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年5月10日, Sputnik 日本
2022-05-10T08:38+0900
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地震は、協定世界時（UTC）9日22時33分（日本時間10日7時33分）に観測された。震源地はロレンガウから179キロメートル、マダンから215キロメートルの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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パプアニューギニア沖でM6.3の地震
2022年5月10日, 08:38 (更新: 2022年5月10日, 08:40)
南太平洋のパプアニューギニア沖でマグニチュード6.3の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）9日22時33分（日本時間10日7時33分）に観測された
。
震源地はロレンガウから179キロメートル、マダンから215キロメートルの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。