https://jp.sputniknews.com/20220510/11217503.html
日本の林外相が韓国新大統領と会談
日本の林外相が韓国新大統領と会談
10日、日本の林芳正外相は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の就任式に出席し、その後、同大統領と会談を行った。林外相は、韓国の新大統領との会談で祝意を伝えるとともに岸田文雄首相の親書を手渡した。 2022年5月10日, Sputnik 日本
2022-05-10T17:07+0900
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尹錫悦大統領は、両国関係の改善に向け、ともに努力していきたいと述べ、早い時期に岸田首相と会うことを期待すると語った。林外相は、国際情勢のルールが脅かされているもとで、日韓、日米韓の戦略的連携がこれほど必要な時期はなく、日韓関係の改善が急がれていると強調した。関連ニュース
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10日、日本の林芳正外相は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の就任式に出席し、その後、同大統領と会談を行った。林外相は、韓国の新大統領との会談で祝意を伝えるとともに岸田文雄首相の親書を手渡した。
尹錫悦大統領
は、両国関係の改善に向け、ともに努力していきたいと述べ、早い時期に岸田首相と会うことを期待すると語った。
林外相は、国際情勢のルールが脅かされているもとで、日韓、日米韓の戦略的連携がこれほど必要な時期はなく、日韓関係の改善が急がれていると強調した。