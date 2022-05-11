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チリとアルゼンチンの国境付近でマグニチュード6.8の地震
チリとアルゼンチンの国境付近でマグニチュード6.8の地震
チリとアルゼンチンの国境付近で11日、マグニチュード6.8の地震が発生した。同国の地震学センターが発表した。 2022年5月11日, Sputnik 日本
2022-05-11T09:07+0900
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地震が発生したのは、現地時間で10日20時6分（日本時間11日6時6分）。震源地はアルゼンチン北部のフフイ州で、震源の深さは220キロ。建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は伝えられていない。関連ニュース
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チリとアルゼンチンの国境付近でマグニチュード6.8の地震
2022年5月11日, 09:07 (更新: 2022年5月11日, 09:13)
チリとアルゼンチンの国境付近で11日、マグニチュード6.8の地震が発生した。同国の地震学センターが発表した。
地震が発生したのは、現地時間で10日20時6分（日本時間11日6時6分）。震源地はアルゼンチン北部のフフイ州
で、震源の深さは220キロ。
建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は伝えられていない。