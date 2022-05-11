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新型コロナウイルス
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NATO事務総長がコロナに感染
NATO事務総長がコロナに感染
NATO（北大西洋条約機構）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長が新型コロナウイルスに感染した。NATOのオアナ・ルンゲスク公式報道官が明らかにした。 2022年5月11日, Sputnik 日本
2022-05-11T07:47+0900
2022-05-11T10:52+0900
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公式報道官がツイッターに投稿したところによると、事務総長はワクチン接種を完全に終えているほか、ブースター接種も済んでいるという。報道官によると、事務総長の症状は非常に軽く、ベルギー政府の医療要請に従い自宅から職務にあたる。ベルリンで14日から15日にかけて開催されるNATOの外相会議に事務総長が出席するかは明らかではない。これまでの報道で事務総長はこの会合で議長を務める予定になっていた。関連ニュース
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NATO事務総長がコロナに感染

2022年5月11日, 07:47 (更新: 2022年5月11日, 10:52)
© AFP 2022 / JOHN THYS ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長
ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長 - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
NATO（北大西洋条約機構）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長が新型コロナウイルスに感染した。NATOのオアナ・ルンゲスク公式報道官が明らかにした。
公式報道官がツイッターに投稿したところによると、事務総長はワクチン接種を完全に終えているほか、ブースター接種も済んでいるという。
報道官によると、事務総長の症状は非常に軽く、ベルギー政府の医療要請に従い自宅から職務にあたる。
ベルリンで14日から15日にかけて開催されるNATOの外相会議に事務総長が出席するかは明らかではない。これまでの報道で事務総長はこの会合で議長を務める予定になっていた。
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